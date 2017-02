3209: Test: Der neue Audi Q2

Video: #Autotest #Test #AudiQ2 – Der Schrumpf-Trend geht weiter und mit dem Q2 brachte Audi im Herbst noch ein neues kompakt-SUV auf den Markt. Der getestete 1,4 Liter Turbobenziner bringt 150 PS auf die Straße…

Both comments and pings are currently closed.