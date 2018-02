3414: Geht da eigentlich was im Online Casino mit Spielautomaten ?

So holen Sie das Beste aus den Online Casino Slots. Kein Betreiber eines Online Casinos kann heutzutage noch auf Spielautomaten verzichten. Schließlich gehören diese zu den meist gespielten Casino Spielen schlechthin. Oder würden Sie etwa gerne auf die Automatenspiele verzichten wollen? Wie Sie neben Spielspaß auch noch das ganz große Geld an den Slots gewinnen können, erfahren Sie im Folgenden. Wir verraten Ihnen nämlich, worauf Sie bereits vor dem Spiel an den beliebten Slots achten sollten. Was es mit progressiven Spielautomaten auf sich hat Die sogenannten progressiven Spielautomaten fügen einen Prozentsatz jedes Einsatzes zum Jackpot hinzu. Besonders häufig finden Sie dabei den progressiven Jackpot bei einem Drei-Walzen-Spielautomaten. Bei Video-Slots ist hingegen häufig ein mehrstufiger progressiver Jackpot üblich, der dann das ganz große Geld verspricht. Hier weisen zum Beispiel die Bezeichnungen Minor, Major, Grand oder Bronze, Silber, Gold und Platin auf diese Art von Jackpot hin. Einige Slots verlangen dabei jedoch pro Runde Extra-Wetten, um den progressiven Jackpot zu aktivieren. Ob das auch für Ihren Lieblingsslot zutrifft, entnehmen Sie bitte den gültigen Umsatzbedingungen. Kleinvieh macht auch Mist Experten raten, sich gar nicht zu sehr auf das Spiel mit den maximalen Jackpotchancen zu konzentrieren, sondern eher etwas dazwischen zu wählen. Hierbei bleibt nämlich abzuwägen, ob Sie Slots mit Top-Jackpots spielen wollen, die eine niedrigere Trefferhäufigkeit und viele Verlust-Spins aufweisen, oder sich doch lieber an die Slots halten, die zwar einen geringen Jackpot, dafür jedoch viele kleine Gewinne mit einer hohen Trefferfrequenz haben. Gibt es einen Willkommensbonus? Wussten Sie übrigens, dass Sie den Slot El Torero kostenlos ohne Anmeldung spielen können? El Torero ist dabei ganz gewiss nicht der einzige Spielautomat, den Sie ganz ohne Risiko testen können. Aber natürlich hat das Spiel mit Spielgeld auch den Nachteil, dass Sie keine Gewinne einfahren können. Empfehlenswerter ist es da, den jeweiligen Slot im Spielgeld-Modus erst einmal kennenzulernen, bevor Sie dann um Echtgeld spielen. Viele Online Casinos bieten Ihnen für Ihre Registrierung auch einen Willkommensbonus an, der Ihre Gewinnchancen etwa durch Extradrehs nochmals erhöht. Setzen Sie sich Grenzen Es gilt wohl als Faustregel, dass man selbst den größten Casinogewinn mit Maßen genießen sollte. Selbst wenn Sie also gerade eine echte Glückssträhne haben, ist es sinnvoll gerade dann aufzuhören – wenn es also sprichwörtlich am schönsten ist. Denn mal Hand aufs Herz: Was nützt Ihnen ein großer Gewinn, wenn Sie diesen gleich wieder verspielen? Ratsam ist es da, sich gleich zu Beginn des Spiels schon ein Limit zu setzen. Bild/Quelle (Sponsored Post/Spielautomatenkostenlos.net/ Nadavspi)

