3362: Tirol: Bergwetter wird wechselhaft

Video: #Tirol #Reisewetter #Wetter – Reisewetter: Der Frühling ist jetzt auch offiziell vorbei und nach den schönen Tagen der letzten Woche wird es in Tirol und auch rund um die Zugspitze die nächsten Tage wechselhaft.

