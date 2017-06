3361: Top Speed beim Audi Sport TT Cup

Video: #AUDI #TTCUP #AUDITT #Motorsport – Wenn der Audi Sport TT Cup mit seinem Circus halt macht, dann sind Highspeed und auch Crashes garantiert. Glimpflich ausgegangen am Nürburgring und da hat es einen alten Hasen getroffen.

Both comments and pings are currently closed.