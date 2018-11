In München geht… und aus München kommt vieles, was in die Rubrik “kurios aber einmalig” gehört. Nackt im Englischen Garten, Mia san “fucking” mia oder die abgefahrenen Öhlschläger Brüder. Für alles gibt es einen Grund und für eines sogar einen Trennungsgrund. Man kann in München fast alles tun, was man für richtig hält… fast alles geht, aber eines muss: Die richtige Mülltrennung !

In einer bunten Collage aus authentischen Personen zeigt der Kinospot das Münchner Lebensgefühl. In unkonventionellen Bildern sind Szenen eingefangen, die für die Vielfalt, Lebensfreude und Modernität, aber auch für die Tradition in München stehen. (Quelle: Sponsored Post/Bild: AWM-München)