3437: Tuning, Show-Cars und Boliden

Seit 1. Dezember ist es wieder Zeit für die Essen Motor Show 2018 und das ist nicht einfach nur eine Automobilmesse – Sie ist unbestritten “das” PS-Festival. Krasse Autos, Sondershows, die tuningXperience mit rund 100 privat getunten Autos und zahlreichen Motorsport-Highlights. In der Motorsport Arena posen dann Driftkünstler mit quietschenden und qualmenden Reifen.

