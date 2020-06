3515: Tunnel nicht sicher !

Leider hat sich nicht viel getan in Sachen Tunnelsicherheit in Europa: Die Röhren auf den wichtigsten Reiserouten deutscher Touristen in Italien, Kroatien und Österreich wurden wieder getestet und bei der Tunnel-Inspektion 2020 fielen über die Hälfte durch.

