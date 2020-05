3506: Verkehr: Neue krasse Strafen

Ab morgen wirds richtig teuer ! Es gelten neue Vorschriften und vor allem neue Strafen im Straßenverkehr. Bei zu hoher Geschwindigkeit zum Beispiel droht ein Fahrverbot jetzt noch schneller, ganz gleich ob für Auto, Motorrad oder LKW !

Both comments and pings are currently closed.