3461: Verkehr ohne Grenzen: Europa

Die Deutsche Bahn ist ein europäisches Unternehmen und hat somit Mitarbeiter aus und in ganz Europa. Es wird zusammen und über Grenzen hinweg gearbeitet, denn Verkehrsnetze sind die Lebensadern Europas. Man stelle sich vor, was wir ohne An- und Verbindung des Nahund Fernverkehrs machen würden. Uns sind viele Möglichkeiten gesetzt, um von A nach B zu gelangen, und das nicht nur innerhalb des Heimatlandes. Doch es soll nicht einzig und allein um das Verkehrsnetz gehen: Als Teil der europäischen Eisenbahnfamilie bekennt sich das Unternehmen klar zu den Werten der EU und macht diesen Monat, anlässlich zur Wahl des neuen EU-Parlaments am 26. Mai, zum “Europa-Monat”. In kurzen Videos stellen sich Mitarbeiter der Deutschen Bahn vor und erklären, was ihre Geschichte ist, wie sie zur DB gekommen sind und was Europa für sie bedeutet. (Quelle: Sponsored Post/Bild: DB)

