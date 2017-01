3184: Verkehr: Viele Wintersportler unterwegs

Video: #Reiseverkehr #Verkehrsinfo – Auch wenn der Reiseverkehr stark zurück gegangen ist, es gibt trotzdem noch heiße Verkehrs-Zonen auf den Autobahnen und Fernstraßen, ausgelöst durch die Skifahrer.

Both comments and pings are currently closed.