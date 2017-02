3233: Viele Staus in Ski-Hauptsaison !

Video: #Reiseverkehr #Verkehrsinfo – Jetzt sind starke Nerven gefragt denn wir sind in der Winter-Hauptsaison und Richtung Mittelgebirge oder in die Alpen enden fast alle Fahrten im Stau, es ist extrem viel los.

