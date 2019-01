3442: Vollgas durch Galtür !

Wenn sich am 27. März 2019 Hobbylangläufer und Profis beim 2. Nordic Night Race spannende Kopf-an-Kopf-Rennen durch den Ortskern von Galtür liefern, ist für Zuschauer und Teilnehmer Stimmung und Hochspannung garantiert. Das Rennen selbst ist als Langlauf-Sprint in der Ebene gestaltet, bei dem jeder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr kostenlos mitmachen, sich mit den Stars der Szene messen und um ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 7.900 Euro kämpfen kann. 

Both comments and pings are currently closed.