3499: Vorsicht Telefonfalle !

Ein plötzlicher Lottogewinn, der in der Abo-Falle endet, ein dubioses Gewinnspiel oder lästige Werbung – Spam-Anrufe sind meist nervig und können teuer werden. Um Verbraucher besser zu schützen…liefert Clever Dialer deshalb einen Überblick unter welchen Rufnummern die Spammer im Februar 2020 am aktivsten waren. Telefonspam-Check: Vorsicht vor diesen Rufnummern! Ob Gewinnspiele, Enkeltrick oder falsche Anrufe von der Polizei – Clever Dialer , die App zur Anruferkennung und Spam-Schutz, hat nun ermittelt, unter welchen Rufnummern Betrüger im Februar 2020 am häufigsten angerufen haben. Die 040334633702 sorgte bei den Betroffenen scheinbar für den meisten Unmut: 2256 Mal wurde diese Rufnummer insgesamt sogar aktiv von den Verbrauchern blockiert. Auch in den Kommentaren zeigen sich Clever Dialer-Nutzer genervt und erhielten teils “18 Anrufe an nur einem Tag!” Vorwahl Nummer Info / Typ Calls insgesamt Blockiert von Bewertung 49 0451160897620 Inkasso 3210 181 1,4 44 +447979664723 Kostenfalle 2434 574 1,5 49 040655891991 Werbung 2287 140 1,4 49 040334633702 Kostenfalle 2261 2256 1,3 49 08002007591 Kundenservice 2043 342 1,8 49 040334633701 Kostenfalle 1953 2201 1,3 49 03062937394 Gewinnspiel 1899 218 1,3 49 08999727961 Werbung 1744 752 1,6 49 069870084922 Kostenfalle 1641 973 1,5 31 +31633698340 Kostenfalle 408 1,5 Die häufigsten Spam-Rufnummern im Februar, absteigend nach Häufigkeit, Quelle: Clever Dialer. Das sagen die Angerufenen: Auf Platz 1 der häufigsten Spam-Anrufe ist die Nummer 0451160897620 . Gehäuft haben sich die Telefonate insbesondere zwischen 12 und 13 Uhr. Ein Clever Dialer-Nutzer äußerte sich dazu: “Seit Wochen bis 5 x täglich kommen diese nervigen Anrufe. 1 x abgenommen, niemand ist dran und sofort wieder aufgelegt.” Besonders dreiste Betrugsversuche gingen von der Rufnummer +447979664723 aus – ein Nutzer berichtet: “Angeblich habe ich im Lotto gewonnen, und soll nun 4.000€ Bearbeitungsgebühr bezahlen. Nun wird hier 20x am Tag angerufen, seit 14 Tagen.” Auch bei der +31633698340 ist Vorsicht geboten. Ein Clever Dialer-Nutzer kommentierte den Anruf dieser Nummer mit: “Vorsicht, bitte nicht ‘ja’ sagen, die schneiden mit. Ist ‘ne Lottofalle. Achtung Betrüger!”

