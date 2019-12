3491: Weihnachten für die Umwelt

Weihnachten steht vor der Tür. Die Zeit der Familie, Freude, Besinnlichkeit und Geschenke. Und während wir die Geschenke verpacken, hoffen wir, dass wir bloß niemanden vergessen haben. Manchmal aber vergessen wir jemanden… Wir vergessen oft den, den wir meist nur selten richtig wahrnehmen: unsere Umwelt. Dabei würden wir ihr mit Recycling, d.h. das Geschenkpapier zu Weihnachten zweimal zu verwenden, leicht ein Geschenk machen. Background: Die Deutsche Bahn setzt auf Grün. Mit über 150 grünen Maßnahmen macht sich der Konzern für den Klima-, Natur- und Ressourcenschutz sowie für den Lärmschutz stark. Daher rufen sie dazu auf, den Alltag etwas nachhaltiger zu gestalten und gemeinsam umweltbewusster zu werden. Dieses Video demonstriert, wie etwas für uns Selbstverständliches zu einem großen Umdenken für weitere Generationen werden kann. (Quelle: Sponsored Post/Bild: DB)

