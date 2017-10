Wie geht eigentlich… Online Casino spielen?

Wer im Internet nach Unterhaltung und Zerstreuung sucht, wird früher oder später sicherlich auch bei Online-Casinos landen. Doch wie wird so ein Spiel eigentlich konzipiert? Schließlich muss es attraktiv genug sein, dass länger damit gespielt wird, es muss Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen fesseln und es sollte Geld für den Betreiber abwerfen. Schon die erste Anforderung hat es in sich: die Attraktivität. Ein Online-Casino ist animiert. Es kann also Besucher nicht mit Atmosphäre oder legendärem Ruf, als Filmdrehort etwa, begeistern. Die Lösung: aufwändige Grafik und Effekte und vor allem eine perfekt funktionierende Version für mobile Endgeräte. Es scheint, dass an ihnen am liebsten gespielt wird.

Die Faszination der Möglichkeit

Wie in „echten“ Casinos auch, gewinnt im virtuellen Casino auf lange Sicht immer das Haus. Das muss so sein, denn sonst würde sich der Aufwand ja gar nicht lohnen. Wichtig ist nun, dass selbst der versierte und erfahrene Glücksspieler für möglich hält, dass er ja doch gewinnen könnte, und es entsprechend lange versucht. Gerade online Automatenspiele sind hier prädestiniert, denn die begrenzte Anzahl an Rollen und Bildern auf den Rollen legt nahe, dass nach einer bestimmten, sogar zu errechnenden Anzahl von Versuchen der Jackpot kommen muss.

Von motivierenden Texteinblendungen und Grafik, über kleine Gewinne zwischendurch bis hin zu Bonusangeboten wie „jeder 11. Versuch ist gratis“ werden verschiedene Möglichkeiten angewandt.

So ähnlich funktioniert das Prinzip auch bei klassischen Casinospielen wie Poker oder Roulette. Den meisten Spielern ist durchaus bewusst, dass auf Sicht gesehen immer das Haus gewinnt und sei es nur, weil die Spieleinsätze die Spielgewinne überwiegen. Doch besteht ja die Möglichkeit, nicht wahr? Und wenn man nur rechtzeitig aussteigt…Die Programmierung eines solchen Spieles ist sehr aufwändig und auch kostenintensiv. Der Online-Casino Betreiber braucht also Einnahmen. Die erreicht er entweder durch viele Spieler oder durch Werbung. Die meisten Betreiber nutzen beide Wege. Auch hier gilt es, die Waage zu halten: Werbung muss sich lohnen, darf aber die Spieler nicht wirklich stören, sonst sind sie weg.

Der Alltag hilft

Der große Erfolg von Online-Casinos und da besonders der Automatenspiele ist zu einem guten Teil unserer Lebenswirklichkeit geschuldet. Wir sind eingespannt, im Stress und der „Zeit-Teil“ im Wort „Freizeit“ ist oft knapp bemessen. Um zwischendurch ein bisschen abzuschalten ist ein Spielchen im Internet perfekt. Es geht schnell, ist immer verfügbar und mit etwas Glück gewinnt man sogar ein wenig Geld. Das dürfte eine der wichtigsten Überlegungen der Macher hinter Online-Casino Spielen sein. (Bild/Quelle: Sponsored Post/Antoine Taveneaux)