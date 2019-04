3451: Wie geht Vignette und Maut ?

Ostern rollt die erste vorsichtige Reisewelle, Pfingsten kommt dann die Generalprobe und in den Sommerferien gehts ab. Für die meisten Deutschen ist das Auto immer noch das Reiseverkehrsmittel No.1 und für die checken wir mit dem ADAC mal wie Maut so geht… Bild: ADAC

Both comments and pings are currently closed.