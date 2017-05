3343: Wie kann ich gewinnen?

Online Spielautomaten: #Casino #Spielcasino #Onlinecasino – Sie sind der wohl beliebteste Zeitvertreib in den Online-Casinos: Spielautomaten. Doch Glücksspiel bleibt Glücksspiel und wer seine Gewinne gezielt erhöhen möchte… braucht die richtige Strategie! Folgend ein paar wichtige Tipps und Tricks, um seine Chancen zu erhöhen und an den Automaten eine bessere Figur zu machen. Nützliche Tricks für mehr Gewinn Neben den zahlreichen Tipps, die durchs Internet schwirren und dem Spieler höhere Gewinne versprechen, sind es aber vor allem die Basics, die gerade Anfänger beachten sollten, damit nicht kopflos auf die Automaten gedrückt und wild an den virtuellen Hebeln gezogen wird. Vor Spielbeginn die Regeln studieren Klingt eigentlich logisch, doch tatsächlich gibt es immer wieder Spieler, die diesen Ratschlag missachten. Das berühmte „learningbydoing“ ist im Online-Casino alles andere als hilfreich – denn in den ersten Runden werden so meist ordentliche Verluste eingefahren. Neben den Spielregeln sind hier Zusatzfunktionen wie Bonusrunden besonders interessant und sollten in der Gewinntabelle des Spiels zuvor gecheckt werden! Vor dem Spiel ein Limit setzen Bevor die erste Runde startet, sollten sich Spieler feste Grenzen setzen. Damit ein Kontrollverlust nicht das eigene Portemonnaie leer fegt, müssen hierfür aber nicht nur die maximalen Einsätze festgelegt werden, sondern auch der Umgang mit möglichen Gewinnen, um diese nicht wieder kopflos zu verwetten. Sich mit dem Spielautomaten vertraut machen Jedes Spiel besitzt seine Eigenheiten. Diese zu studieren kann ebenso schulen, wie beispielsweise das Training einiger Matheaufgaben für den anschließenden Test. Eben nur das in puncto Spielautomaten die Feinheiten der Geräte besser kennengelernt werden sollen, um klüger auf verschiedene Situationen zu reagieren und den für sich am besten geeigneten Automaten zu finden. Neben diesem Tipp sollten aber auch die Wahrscheinlichkeiten im Auge behalten werden, da solch hilfreiche Casinotricksdie Gewinnchancen des Spielers erhöhen. Monopoly anstatt Geldscheine Um ein Gefühl für die Spielregeln und eine eigene Taktik zu bekommen, bieten viele Online-Casinos die Möglichkeit, die Runden mit Spielgeld zu üben, bevor es richtig losgeht. Eine geeignete Strategie finden Da nun die Grundlagen geklärt wurden, die sich jeder Spieler vor dem Start im Online-Casino einmal zu Herzen nehmen sollte, nun ein paar gern angewandte Methoden, um seine Gewinne zu erhöhen. Progressive Jackpots nutzen Auch online sind diese Jackpots bei Spielautomaten zu finden – hier wächst der Jackpot nach jedem getätigten Spiel weiter an – dieses Prinzip endet, wenn ein Spieler gewinnt und den Jackpot mit nach Hause nimmt. Dann geht es von vorne los. „Singles Lines“ fokussieren Sie erinnern auch online an den altbekannten „einarmigen Banditen“, da sie nur über drei Walzen mit einer einzigen Gewinnlinie laufen. Single Lines verfügen über den großen Vorteil, dass sie vergleichsweise billiger sind und dennoch die Chance auf den Jackpot bestehen bleibt. Allerdings gibt es hier auch keine Bonusrunden. Hohe und niedrige Einsätze Einsatz bedeutet nicht gleich Jackpot-Chance – es sollte also vor jedem Spiel überprüft werden, ob mit dem getätigten Einsatz ein Anspruch auf den Jackpot besteht. Eine Menge Spielautomaten verlangen hierfür den maximalen Einsatz – setzt man diesen nicht, verpasst man die Chance auf den großen Gewinn. (Bild: martaposemuckel – pixabay.com / Sponsored Post)

