3479: Wofür Ohrkerzen ? Vol. III: Im Wellnesshotel

Wer bei Ohrkerzen an die Reinigung seiner Ohren denkt, kann hier mal gleich aufhören zu lesen. Denn das können und sollen sie sicher nicht ! Und gefährlich sind sie auch nicht, wenn man nicht gerade den billigen und ungeprüften Asienimport verwendet. Das Firmenvideo zeigt die Anwendung im Wellnesshotel… Earcandling greift die jahrhundertealte indianische Tradition der Ohrkerzen auf und kombiniert diese mit modernen Ansätzen aus Aroma- und Musiktherapie. Auf einfache und natürliche Weise führt dieses Ritual zu einer ganzheitlichen Entspannung für Körper, Geist und Seele. (Sponsored Post/Foto: Biosun.com)

