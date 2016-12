3160: Zell am See: Neues Skierlebnis

Video: #Reise #Ski #Skigebiete – Mit einer neuen Kabinenbahn geht es in Zell am See im Schmitten Skigebiet in eine neue Dimension. Eine neue 3,5 km lange Abfahrt mit hochmoderner 10-Personen-Umlaufkabinenbahn.

