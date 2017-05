3327: Zucchero: Open Air auf 2.300 m

Video: #Zucchero #Tirol #Konzerte – Zucchero hat am Wochenende mit einem mega Open Air Konzert vor über 18.000 Zuschauern auf 2.300 m Seehöhe auf der Skipiste in Ischgl die Skisaison beendet.

