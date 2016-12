3170: Zugspitze: Schnee und Sonne bis 2017

Video: #Reisewetter #Wetter – Reisewetter: Zum Jahreswechsel bleibt es in Tirol traumhaft sonnig, natürlich auch auf der Zugspitze. Gute Bedingungen für Skifahrer, aber zum Jahresbeginn kommt Neuschnee.

