3285: Zukunft: Energiehaus aus Bienenwabe

Video: #Energie #Bauen #Wohnen – Ihr Haus ist ein Kraftwerk und produziert mehr Energie als Sie verbrauchen. Gibt es nicht ? Doch und längst schon Realität: Das ökologische Einfamilien-Plus-Energiehaus „The House“.

Both comments and pings are currently closed.