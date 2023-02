Barcelona 1. Europäischen Demokratie Hauptstadt

Im Rahmen einer Abstimmung von mehreren tausend Mitgliedern einer europaweiten Jury aus Bürger:innen ist die Wahl auf Barcelona als Austragungsort verschiedener Veranstaltungen zur Stärkung der europäischen Demokratie gefallen. Zwischen September 2023 und August 2024 wird die Stadt in Kooperation mit Partnerorganisationen und der Bevölkerung… ein vielseitiges Programm aus Veranstaltungen und Aktivitäten zur Stärkung der Demokratie in Europa präsentieren, bei dem auch Gäste aus ganz Europa zur Mitwirkung eingeladen sind.



