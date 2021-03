3537: Bedrohung aus Slowenien

Corona hat vieles in unserem Alltag verdrängt, in diesem Fall sollten die Verantwortlichen jedoch wachsam sein: Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,4 vom 29. Dezember 2020 zeigte, dass der veraltete slowenische Atomreaktor Krško ein großes Risiko gerade für Österreich, Ungarn, Italien und auch Deutschland darstellt.Der slowenische Atomreaktor Krško läuft bereits seit 40 Jahren und das Erdbeben vom letzten Dezember zeigte erneut, dass das nur 85 Kilometer vom Epizentrum entfernte Atomkraftwerk mitten in einem Erdbebengebiet liegt und von den europäischen Reaktoren am stärksten durch seismische Erschütterungen gefährdet ist.

