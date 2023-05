Circus Krone on Tour

Seit April und noch bis Mitte November präsentiert Europas berühmtester und größter Circus seine neueste Sommer-Produktion mit dem Titel „Stars in der Manege“ 2023 20 Städte stehen diesmal auf dem Tourneeplan. Die Reise startete im Süden der Republik und führt bevorzugt durch Bayern und Baden-Württemberg. Die Stars sind in diesem Fall natürlich die Artisten und die Tiere! Circus Krone, der in München das einzige feste Circusgebäude Deutschlands besitzt, zeigt ein neues sensationelles Programm, das 2019 auf der Münchner Theresienwiese seine Weltpremiere feierte. 33 Artisten, Tierlehrer und Clowns aus 10 Nationen und vier Kontinenten wirken in dieser Schau der Superlative mit. Allein für Kostüme, Licht und Musik wurden mehr als 500.000 Euro investiert. „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ ist ein modernes Märchen und mit der Geschichte des Circus Krone eng verwoben. Löwen und Pferde sind schon seit Carl Krone – vor über 100 Jahren – ein fester Bestandteil des Circus Krone. Das DirektionsEhepaar Jana Mandana Lacey-Krone und Martin Lacey jr. teilen die Leidenschaft für diese Tiere und daraus entstand die Idee, die Geschichte um Mandana, die Pferdeprinzessin und ihre Liebe zum Löwen-Prinzen, zum Thema dieser Show zu machen. Die Beiden sind stolz und glücklich, mit Bence Vági und Krisztián Kristóf vom ReCircquel aus Ungarn zwei Meister der modernen Circuskunst gefunden zu haben, die mit ihnen diese Geschichte neu interpretierten und produzierten. Die Erzählung – zauberhaft komponiert und illustriert – nimmt die Besucher mit auf eine nostalgische Reise in die Welt des Circus, bei der sich das Grand Chapiteau in einen goldenen Palast der 20er Jahre verwandelt. Zahlreiche Weltklasse-Artisten entführen die Zuschauer mit ihren spektakulären Darbietungen in eine andere Welt und erzählen dabei eine Geschichte über die positive Kraft der Liebe. Im Mittelpunkt aber stehen die Tiere – die wahren „Stars der Manege“. Bildschöne Hengste, majestätische Löwen und kraftvolle Tiger geben sich ein beeindruckendes Stelldichein und zeigen ihre ganze Pracht bei erlesenen Freiheitsdressuren und einer kunstvollen Hohen Schule, vorgeführt von der Circusdirektorin Jana Mandana LaceyKrone höchstpersönlich. Für echte Circusluft sorgt ein elegantes Pas-de-Deux zu Pferde mit dem Duo Stipka, bei dem die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen. Spannend wie nie und von tiefer Harmonie geprägt ist die atemberaubende Raubtier-Show des vielfach prämierten Löwenhelden und Circusdirektors Martin Lacey jr. Gespielt wird im größten reisenden Circuszelt der Gegenwart mit rund 3.000 Sitzplätzen. Deutlich weniger Sturmstangen, eine hochmoderne Licht- und Soundanlage, neue Plüschbezüge und eine verbesserte Sitzanordnung sorgen für ungehinderten Panoramablick und mehr Komfort. So macht Circus richtig Spaß. Weitere Infos, auch zum Programm online unter: www.circus-krone.com

Both comments and pings are currently closed.