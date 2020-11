Der digitale Wandel geht unaufhaltsam weiter. Gerade auch mobile Anwendungen sind besonders wichtig und interessant. Auch in dem Bereich Partnersuche setzen mittlerweile viele Menschen auf die mobilen Dienstleistungen der verschiedenen Anbieter.

Aber welche Möglichkeiten gibt es eigentlich im Bereich Dating mit dem iPhone? Gibt es auch bestimmte Apps, die interessant, spannend und hilfreich sind? Wichtig hierbei ist natürlich, auf seriöse Anbieter zu setzen.

Wir zeigen einige Möglichkeiten auf, die mit Dating mit dem iPhone möglich sind. Außerdem werden Dating Apps gezeigt.

Mobiles Dating mit vielen Vorteilen – was geht alles?

Mittlerweile gibt es auf dem Markt so viele verschiedene Dating Apps, dass es gar nicht so einfach ist, sich für eine Variante zu entscheiden. Woran will man erkennen, was gut ist und was nicht gut ist? Letztendlich hängt es aber von den eigenen Wünschen, Vorstellungen an das Dating und dem Alter der User ab. Bekanntlich ist es so, dass die User von Smartphones immer jünger werden.

Meistens bieten die Apps ähnliche Möglichkeiten und Anwendungen, wie die Dating Seiten für den normalen PC oder Laptop. Das bedeutet, dass User beispielsweise von unterwegs aus ganz bequem mit dem iPhone die verschiedenen Dinge wie Matching, Nachrichten lesen und schreiben und Suche in Anspruch nehmen können.

Allerdings müssen User immer genauer hinschauen, welche Funktionen geboten werden. Mit manchen Dating Apps mit dem iPhone sind beispielsweise keine Suchen möglich. Andere Dating Apps verfügen nur über eine geringe Mitgliederzahl. Wer zwischen zahlreichen Singles auswählen und vielleicht die große Liebe finden möchte, der sollte also eher auf eine Dating App setzen, die über eine große Menge an Mitgliedern verfügt und auch Suchfunktionen beinhaltet. Wer jedoch eher auf Abenteuer aus ist, für den bieten sich auch einfach gestrickte Apps an, die auch oberflächige Profile beinhalten.

Der große Vorteil bei dem Dating mit dem iPhone ist natürlich der, dass User von überall aus, unabhängig von einem PC, die Dienste einer Singlebörse oder Casual Dating Börse nutzen können. Ob in der Bahn, im Bus, während einer Geschäftsreise oder einfach nur so im Park, überall können User auf Flirtkurs gehen und möglicherweise schon bald ein Date ausmachen. Doch auch daheim nutzen viele Leute gerne Dating Apps, da sie normalerweise besonders einfach in der Anwendung sind. Es muss nicht extra der Computer angeschmissen werden, um auf die Suche nach einer Partnerin oder einem Partner zu gehen.

Kontaktmöglichkeiten und weitere Features möglich

Die wohl wichtigste Funktion beim Dating mit dem iPhone ist die, mit anderen Usern einfach und schnell in Kontakt kommen zu können. Es müssen also diverse Kontaktmöglichkeiten vorhanden sein. In der Regel sind die üblichen Kontaktfunktionen wie Chat, Mail schreiben und Anstupsen möglich, was natürlich auch von der Mitgliedschaft abhängt.

Einfaches Anstupsen ist normalerweise kostenlos. Wer jedoch aktiv mit anderen Mitgliedern in Kontakt treten möchte, muss damit rechnen, einen kostenpflichtigen Account einzurichten. Aber das ist im Prinzip wie auch bei der normalen Variante, wie es auch für den PC gibt. Die Chat-Funktion ist natürlich besonders praktisch, wenn User unterwegs sind. So können sie mit anderen Mitgliedern schnell kommunizieren und bei Bedarf sogar zügig ein Date ausmachen.

Die richtige App auswählen – eigene Intention beachten

Die verschiedenen Singlebörsen haben sich auf verschiedene Richtungen spezialisiert. Einige Plattformen stellen sich als Partnervermittlungen heraus, wozu beispielsweise Parship gehört. Dating Apps dieser Partnervermittlungs-Plattformen verfügen natürlich über Singles, die einen Lebenspartner suchen und nicht nur auf schnellen Spaß und ein bisschen flirten aus sind.

Andere Dating Apps hingegen sind eher für Spaß und Flirt gedacht. Das wären die klassischen Dating-Apps, die es beispielsweise von Lovoo oder auch Tinder gibt. Wer also nur nette Leute kennenlernen möchte, um mit diesen zu spielen oder einfach nur zu flirten, der wäre bei solch einer klassischen Dating App richtig.

User müssen also aufpassen, für welchen Anbieter sie sich entscheiden, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Schließlich möchte niemand, der auf der Suche nach einem neuen Lebenspartner ist, nur ein bisschen flirten oder mit Leuten Spiele spielen. Und andere User, die einfach nur Spaß haben möchten, werden sich mit Apps von Partnervermittlungen nicht gerade wohlfühlen.

Allgemein lassen sich die Dating Apps in drei Bereiche einteilen. Unterschieden wird zwischen Apps für die ernsthafte Partnersuche, Apps für erotische Abenteuer und Anwendungen für Flirts. Wer sich für genau die richtige App entscheidet, der kann davon ausgehen, auch wirklich nur Leute zu treffen, die das Gleiche suchen.

Wer beispielsweise auf der Suche nach der großen Liebe ist und eine entsprechende App einer Partnervermittlung nutzt, der kann sich sicher sein, dass auch Matchings angezeigt werden. Matching gehört zu einer seriösen Partnervermittlung hinzu. Falls jedoch komplett auf Matchings verzichtet wird, handelt es sich dann doch wahrscheinlich eher um eine Dating App, welche eher auf Spaß ausgelegt ist.

Auch Nachteile der Dating Apps bedenken

Neben den vielen praktischen Möglichkeiten einer Dating App gibt es aber auch einige Nachteile, die zu bedenken sind. Natürlich ist es besonders praktisch und einfach, auf die mobilen Anwendungen der Singlebörsen zu setzen. So ist von überall die Kontaktaufnahme möglich. Doch auch Nachteile bringt solch eine App mit sich. Zu erwähnen ist hier der Datenschutz. Apps könnten auf private Handydaten zugreifen. Wer beispielsweise eine Anwendung auf GPS-Datenbasis verwendet, muss damit klarkommen, dass die Anwendungen wissen, wo man sich befindet.

Außerdem ist es bei solchen Dating Apps auch so, dass die Registrierung und die Anmeldung so einfach und schnell erfolgen. Checks der Userdaten von den Anbietern her werden möglicherweise nicht durchgeführt. Von daher kann es auch passieren, dass sich User einen Fake Account anlegen. Diesbezüglich ist also etwas Vorsicht geboten.

Meistens sind Dating Apps für iPhones auch auf eine schnelle Kommunikation und eine Oberflächlichkeit ausgelegt. Vielmals sind User in den Dating Apps am Start, die nur kurze Techtelmechtel suchen, was aber eben auch von der Auslegung des Anbieters abhängt. Zudem kommt hinzu, dass Nutzer schnell den Überblick verlieren können, wenn so viele mögliche interessante Leute unterwegs sind.

Dating Apps auf jeden Fall eine gute Option für unterwegs

Im Endeffekt kann man sagen, dass Dating Apps für das iPhone eine gute Option für alle diejenigen Leute sind, die auch von unterwegs aus flirten, Leute kennenlernen, mit anderen spielen oder die große Liebe finden wollen. Vor allem zu Corona Zeiten sind Dating Apps kaum noch wegzudenken. Schließlich möchten Singles trotzdem andere Leute kennenlernen. Dank der verschiedenen Funktionen und Möglichkeiten können User in jeder Hinsicht profitieren und möglicherweise schon bald zum Ziel kommen, die große Liebe kennenlernen oder unverbindlichen Spaß haben. (Quelle: Sponsored Post/Bild: EvertonVila)