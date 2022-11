Der neue Mercedes GLC

Der neue Mercedes GLC soll an den Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen. Was den neuen auszeichnet, wie er sich fährt und wie es um den Komfort, die Motoren, Komfort und vieles mehr bestellt ist, haben wir bei einer Probefahrt im Mercedes GLC 300 de mit Plug-In Hybrid Antrieb herausgefunden.



