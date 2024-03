Die Top Sommerziele 2024

Die Frühbucher-Saison ist in vollem Gange und Reisefreudige sind dabei, ihr Urlaubsziel an der deutschen Küste für den Sommer zu buchen. Der Januar war der buchungsstärkste Monat für Urlaubsreisen im Sommer… Die Top Reiseziele des Jahres zeichnen sich ab. Welche Orte an Nord- und Ostsee sind in diesem Jahr am beliebtesten? Eine Auswertung von Travanto Ferienwohnungen zeigt die Buchungslage. Laut Studie des Deutschen Ferienhausverbands, gehören die drei Bundesländer an der Küste (Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen) hinsichtlich der Anzahl an Ferienunterkünften zu den Top fünf Ferienhaus-Ländern. Die Ostseeküste hat hierbei mit einer Gesamtanzahl von 132.000 Ferienunterkünften ein größeres Angebot als die Nordseeküste mit 82.000 Ferienunterkünften. (Titelbild klein: Henning W.)

