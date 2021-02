3536: Günstiger e-Spass: Dacia Spring Electric

Darauf haben viele Dacia Fans gewartet und es scheint sich gelohnt zu haben. Nach Abzug der Förderprämie soll er nur knapp 10.000 Euro kosten! Der neue Dacia Spring Electric verspricht als kleines City-SUV immerhin eine sehr akzeptable Reichweite in der Stadt…

Both comments and pings are currently closed.