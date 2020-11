3525: Happy Birthday: Schwarz-Rot-Gold am 12. November

Die Frankfurter Nationalversammlung verabschiedete am 12.11.1848 das Gesetz betreffend einer deutschen Flagge, die erstmals die Farben Schwarz-Rot-Gold als nationales Symbol vorschreibt. Traditionell führt man die Farben auf die Befreiungskriege von 1813 bis 1815 zurück Die Urburschenschaft von 1815 führte diese Farben erstmals und machte sie zu einem Symbol für die deutsche Einheit. Damals waren die vielen deutschen Staaten nur durch den Deutschen Bund vereinigt. Das Ziel der Studenten waren auch Freiheitsrechte und politische Mitbestimmung. Beim Hambacher Fest 1832 wurde die schwarz-rot-goldene Fahne erstmals (auch) in der heutigen Form geführt und wurde das Symbol für eine deutsche Republik. Die Urburschenschaft von 1815 führte diese Farben erstmals und machte sie zu einem Symbol für die deutsche Einheit. Damals waren die vielen deutschen Staaten nur durch den Deutschen Bund vereinigt. Das Ziel der Studenten waren auch Freiheitsrechte und politische Mitbestimmung. Beim Hambacher Fest 1832 wurde die schwarz-rot-goldene Fahne erstmals (auch) in der heutigen Form geführt und wurde das Symbol für eine deutsche Republik. Das Bild der Germania, das vermutlich im März 1848 geschaffen wurde und dem Maler Eduard von Steinle zugeschrieben wird, zeigte erstmals die Farben Schwarz-Rot-Gold die zum Symbol für die deutsche Einheit wurde.

