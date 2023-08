Langstrecken mit E-Auto ?

Sind wir mal ehrlich, so lange die E-Autos nach 300 gefahrenen Kilometern an die Steckdose müssen, wird die Urlaubsfahrt in den Süden keinen Spaß machen. Zu sehr sind wir bei Langstrecken in der Geschichte des Automobils verwöhnt…

