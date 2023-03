Making of… zum AKW Mochovce

Das AKW Mochovce nahe der österreichischen Grenze in der Slowakei gilt als technisch nicht mehr zeitgemäß – es ist das weltweit einzige AKW-Neubauprojekt, bei dem die Reaktoren über keinen Sicherheitsbehälter („Containment“) verfügen. Global 2000 hat eine Mängelliste erstellt…

Die Notstromgeneratoren sind 30 Jahre alt und es gab bei einem Test eine Explosion

Es wurde minderwertiges Material in Hochdruck-Rohrleitungen verbaut

Es wurden „unkontrollierte Bohrungen mit bis zu 10 cm Durchmesser und einem Meter Tiefe in den Wänden der hermetischen Kammern des Reaktors“ vorgenommen



