3530: Maßarbeit – Der neue Opel Mokka

Das neue Markengesicht sieht schwer nach Maßarbeit aus und der neue Opel Mokka steht scheinbar auch für Fahrspaß pur, egal ob als batterie-elektrischer Mokka-e oder mit hocheffizienten Verbrennungsmotoren. Er ist rasant geschnitten und wohl auch mit der klaren Botschaft: Weniger normal, mehr Mokka…

