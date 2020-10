3522: Nobel: Die neue S-Klasse

Das sieht nach gelungenem Generationswechsel aus und bei der meistverkauften Luxuslimousine der Welt liegt die Messlatte bekanntlich auch ganz weit oben. In der neuen S-Klasse soll man das – Sehen, Fühlen, Hören und Riechen – noch mehr erleben. „Hey Mercedes" das sieht technisch auf den ersten Blick ganz gut aus…

