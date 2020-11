3528: Norweger gewinnt die Fußball WM 2020

Norwegen ist Fußballweltmeister 2020, zugegeben nur im Street Style, aber was heißt nur ? Das ist eine Art Trickfußball, jonglieren des Fußballs. Unglaubliche Moves und Tricks vollbringen hier die Ballkünstler und der Norweger Erlend hat das diesjährige Finale 2020 der Herren im Freestyle Fußball gewonnen, Glückwunsch…

