Philipp Lahm Sommercamp 2022

Der Fußball-Weltmeister besuchte sein Philipp Lahm Sommercamp in Schönhagen an der Ostsee. Seine Stiftung richtete das Camp aus, in dem 80 Kinder vom 10. bis 16. Juli eine Ferienwoche verbringen konnten…

Both comments and pings are currently closed.