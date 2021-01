3535: Planloser Zauberer (1898)

In der neuen lustigen Slapstick-Reihe „Silent Oldies“ schauen wir heute auf einen alten Filmschatz aus dem Jahr 1898. Gedreht hat diesen Film Georges Méliès, er war ein Pionier der Filmgeschichte, französischer Illusionist, Theaterbesitzer, Filmregisseur und Erfinder der Stop-Trick-Technik…

