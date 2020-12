3533: Skisaison ohne Urlauber gestartet

Österreich hat sich einiges einfallen lassen und mit hohen Auflagen, aber auch mit vorbildlichen Konzepten, wollen die Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz und die Skibetreiber der Alpenrepublik den vielen Skifans ihren Sport ermöglichen – Urlauber müssen aber noch draußen bleiben…

