Spaß mit Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger moderiert zum ersten Mal die große Samstagabendshow in der ARD. Zu Gast sind bei ihrer Premierensendung u.a. Paola Felix, Jana Ina und Giovanni Zarrella, Hans Sigl, Martina Ertl und weitere Gäste. In bester „Verstehen Sie Spaß?“-Tradition ist auch Barbara Schöneberger ab Samstag Abend, den 2. April 2022 zum ersten Mal regelmäßig verkleidet im Einsatz, um andere in die Falle zu locken. „Das Tolle bei den Arbeiten an den Verladen ist, dass ich da von einem großartigen Team, das schon seit sehr vielen Jahren diese lustigen Filme herstellt, getragen werde und mich ganz vorsichtig an die ‚Schauspielerei‘ herantasten kann“, so die Moderatorin. (Bild: Frank Schwichtenberg)

