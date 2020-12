3532: Sportler des Jahres 2020

Der FC Bayern München gewinnt in diesem Jahr wohl unumstritten zu recht einfach alles. Nach dem außergewöhnlichen Triple-Triumph haben Deutschlands Sportjournalisten den Rekordmeister zur “Mannschaft des Jahres 2020” gewählt, den Preis abräumen durften auch eine Weitspringerin und ein Eishockeyspieler…

