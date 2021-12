Steht ein Blackout bevor ?

Was tun, wenn der Strom länger ausfällt ? Das kann nicht passieren ? Oh doch das kann es und dass es passiert wird von Jahr zu Jahr wahrscheinlicher, Anfang diesen Jahres war die Gefahr besonders hoch. Unsere Nachbarn in Österreich befassen sich intensiv mit dem Thema Blackout…



Both comments and pings are currently closed.