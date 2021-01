3534: Unser Bäcker ist IN !

Wenn man an seinen Bäcker um die Ecke denkt fallen einem dazu sofort Begriffe wie Handwerk, Brot, Kuchen, Gebäck, Familie und natürlich Tradition ein. Wahrscheinlich aber auch frisch, gut und lecker – und genau darauf kann… das Deutsche Bäckerhandwerk stolz sein. Trend und Tradition vereinen – so lautet jetzt die Devise des Deutschen Bäckerhandwerks, um auf eine der ältesten Handwerkstätigkeiten und ein Deutsches Kulturerbe aufmerksam zu machen. Und damit wir Verbraucher auch einen guten und echten Innungsbäcker (also einen IN-Bäcker) finden, gibt es jetzt dafür den Bäckerfinder. Und nur wer an einer Brotprüfung teilgenommen hat oder mit “gut” und “sehr gut” abgeschnitten hat, wird in diese interaktive Karte aufgenommen. Damit es noch schneller geht, gibt es den IN-Bäckerfinder natürlich auch als App für Android & IOS, so dass auch unterwegs nach qualifizierten Bäckereien Ausschau gehalten werden kann. Und wenn Ihr Bäcker von nebenan drin ist, dann ist er auch ein echter IN-Bäcker ! (Quelle: Sponsored Post/Bild: Innungsbäcker)

