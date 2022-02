Urlaub auf dem Sattel

Neue Radreisen im Jahr 2022: Auf dem Sattel in den Urlaub – Fahrradreisen liegen weiter im Trend. Immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad – sowohl in der Freizeit als auch im Urlaub…

Der Radreiseanalyse 2021 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) zufolge ist im Jahr 2020 mehr als die Hälfte der Bevölkerung häufiger als noch vor der Corona-Pandemie auf den Sattel gestiegen, rund 40 Prozent aller Radreisenden wählten erstmalig diese Urlaubsform. Auch Norddeutschlands größter Radreiseveranstalter, die Mecklenburger Radtour, verzeichnet ein zunehmendes Interesse an Radreisen: „Die Nachfrage nach mehrtägigen Radreisen, besonders innerhalb Deutschlands, steigt seit Pandemiebeginn stetig. Unter unseren Gästen finden sich immer mehr Erstaufsteiger, die ihren Urlaub in der Ferne gegen aktive Momente an heimischen Seen, Bergen oder Meeren getauscht haben“, sagt Thomas Eberl, Geschäftsführer der Mecklenburger Radtour GmbH aus Stralsund. „Besonders im Trend liegen Sterntouren – Reisen, bei denen von einem zentralgelegenen Hotel aus im Rahmen von Tagestouren die gesamte Urlaubsregion entdeckt wird, aber auch Aktivurlaube in naturreichen Gebieten wie der Mecklenburgischen Seenplatte oder im Spreewald sind stark gefragt“, so Eberl weiter. Die Mecklenburger Radtour hat ihr Radurlaubsprogramm entsprechend umfassend überarbeitet und im Jahr 2022 insgesamt 28 neue Routen und Reisen ins Programm aufgenommen – im Folgenden eine Auswahl:

Radfahrer-Wellness im Spreewald

Heiße Pausen in Saunen, Heilschlammbehandlungen in Spreewald-Spas und jede Menge herzhafte Gurkenintermezzos erwarten Radurlauber bei einer Wellness-Tour zwischen den Städten Cottbus, Burg und Lübbenau. Bei dieser achttägigen Radreise lernen Pedalritter den Zauber des Spreewaldes kennen – und mit etwas Glück die Mutter von Schwimmikone Franziska van Almsick, welche am Wegepunkt Leuthen eine Saunalandschaft betreibt. Tourenlänge: je nach Route 229-237 Kilometer; Preis: ab 769 Euro pro Person inkl. Hotels, Gepäcktransporten und Erlebnisprogramm.

Naumburg und Weimar: Sterntouren-Doppel in Thüringen

Mehr Abwechslung: Bei einer einwöchigen Doppelsterntour rund um Naumburg und Weimar begeben sich Radurlauber im Jahr 2022 auf die Spuren großer Dichter und Denker. Ganz nebenbei wird die historische Weinregion und ihre 800-jährige Geschichte entdeckt. Entlang von Unstrut und Saale streifen Radler Winzerorte wie Freyburg, wo eine Rast in der berühmten Rotkäppchen-Weinkellerei ansteht, alte Schlösser wie das Renaissanceschloss in Dornburg sowie die Kurstadt Bad Berka. Auf einem weiteren Tagesausflug wird Erfurt besucht. Tourenlänge: je nach Route 150-200 Kilometer; Preis: ab 569 Euro pro Person inkl. Hotels, Gepäcktransporten und Erlebnisprogramm.

Inselwandern in Ostfriesland

Ab ans Watt: Nur rund 15 Kilometer ist die Nordsee von der ostfriesischen Kleinstadt Wittmund entfernt. Im Rahmen einer sechstägigen Sterntour entdecken Radurlauber von hier aus die charmanten Nordseebäder Bensersiel, Neuharlingersiel und Harlesiel, die jeweils eine längere Rast lohnen. Wer noch frischere Seeluft schnuppern möchte, kann von den Küstenorten direkt auf die Schwestereilande Langeoog, Spiekeroog und Wanderooge übersetzen und unterwegs neugierige Seehunde auf ihren Sandbänken beäugen. Ebenfalls auf dem Programm dieser Reise: Eine Stippvisite im friesischen Jever, wo eine Besichtigung der gleichnamigen Brauerei möglich ist. Tourenlänge: je nach Route 125-194 Kilometer; Preis: ab 399 Euro pro Person inkl. Hotels und Gepäcktransporten.

Im Wildnisfieber: Durchs Peenetal zur Ostsee

Zwei Drittel aller Vogelbrutarten sind im Peenetal, einem der letzten echten Wildnisgebiete Deutschlands, zuhause. Viele davon, unter anderem mächtige Seeadler, zierliche Blaukehlchen und seltene Rotschenkel bekommen Radler bei dieser in Waren (Müritz) in der Mecklenburgischen Seenplatte startenden Reise zu sehen. Durch das Urstromtal der Peene führt die Route bis auf die Insel Usedom. Ziel dieser neuen Radreise ist – eine Tagesetappe später – die Hansestadt Greifswald. Tourenlänge: je nach Route 261-309 Kilometer; Preis: ab 599 Euro pro Person inkl. Hotels und Gepäcktransporten.

Auf zwei Rädern zu Bayerns Märchenschlössern

Kristallklare Seen und märchenhafte Schlösser sind ständige Begleiter einer achttägigen Radreise, die in der romantischen Fuggerstadt Augsburg beginnt – und auch wieder endet. Nachdem die außergewöhnliche Kunstsammlung im Schaezlerpalais der Stadt in Augenschein genommen wurde, geht es an den folgenden Tagen immer Richtung Süden. Wegpunkte sind unter anderem die bei Wasserratten beliebten Ammer- und Wörthseen sowie die Wieskirche bei Steingaden: UNESCO-Welterbe und eine der berühmtesten Rokokokirchen der Welt. Weitere Höhepunkte sind das Schloss Neuschwanstein, die mittelalterliche Stauferstadt Schongau sowie die bedeutende romanische Basilika St. Michael im oberbayrischen Altenstadt. Tourenlänge: 315 Kilometer; Preis: ab 699 Euro pro Person inkl. Hotels, Gepäcktransporten und einem Museumsbesuch. Weitere Reisen und Informationen: www.mecklenburger-radtour.de